Эксперты назвали ТОП-10 самых угоняемых марок авто в России

Компания «Цезарь Сателлит», которая разработала системы безопасности для недвижимости и машин России, исследовали кражи автомобилей в стране. В результате был представлен ТОП-10 самых угоняемых марок авто за 2017 год в РФ.

В России самой угоняемой маркой оказалась отечественная LADA. Правонарушители совершили кражу 5 756 автомобилей бренда в 2017 году. Второе место досталось японскому автобренду Toyota, машины которого в прошлом году были украдены 3 795 раз. Бронза досталась Hyundai с 2 056 угонами за год.

Следом в ТОП-10 угоняемых автобрендов в России 2017 года идет KIA – 1 890 угонов. Пятерку замыкают автомобили «ВАЗ», которые угоняли 1 765 раз. Следом идет Nissan и Ford, которые угнали 1 197 и 1 087 раз.

Восьмую строчку в рейтинге с 1 081 угоном заняли автомобили «ГАЗ», а следом расположилась Mazda – 1 050 краж. ТОП-10 марок, которые крадут угонщики, с показателем 1 034 угона замыкает Renault. Оператор «Цезарь Сателлит» сообщил, что в 2017 году в России всего было угнано 33 758 автомобилей.