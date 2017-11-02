В Барнауле предлагают 30-летний ЗАЗ-968 М за полмиллиона рублей

Житель Барнаула разместил объявление о продаже «Запорожца» 1987 года выпуска на сайте drom.ru. 30-летний ЗАЗ-968 М, выпущенный для людей с ограниченными возможностями, предлагают за полмиллиона рублей.

На сайте по продажам авто появился особенный экземпляр – ЗАЗ-968 М 1987 года выпуска для людей с ограниченными возможностями. Владелец уверен, что авто способно заинтересовать коллекционеров.

Несмотря на 30-летний «возраст» ЗАЗ-968 М имеет пробег в 17 тысяч км и родные комплектующие. Кроме того, авто не нуждалось в ремонте, поэтому имеет полностью заводское состояние. «Запорожец» находится в отличном рабочем состоянии, поскольку его не использовали в зимнее время и хранили в гараже.

Цену в 500 000 рублей также обеспечивает награда на выставке ретро техники. При этом авто представляет собой не классический «Запорожец», а модель переоборудованную на заводе для инвалидов, о чем свидетельствует вакуумный выжим сцепления и ножное переключение передач.