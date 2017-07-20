Роскошный седан Genesis G70 поступит в продажу в РФ в апреле

Премиальный бренд Genesis, который принадлежит Hyundai, намерен представить в России свою третью модель. Компания объявила, что продажи седана Genesis G70 стартуют уже в апреле текущего года.

На данный момент не известны стоимость и комплектации нового седана Genesis G70. Однако в конце прошлого года компания запатентовала модель в Росстандарте. Моторная линейка нового седана будет представлена тремя турбодвигателями объемом 2 литра производительностью 197, 247 и 252 «лошади».

В качестве трансмиссии будет предложен вариатор на восемь скоростей. Авто будет доступно в полноприводном и заднеприводном исполнениях. Новый Genesis G70 в кузове седан составит конкуренцию Audi A4, BMW 3 Series и Mercedes-Benz C-Class.

Официальная презентация роскошного седана Genesis G70 состоялась в сентябре прошлого года, тогда же авто стали продавать в Южной Корее. На местном рынке авто доступно с турбодвигателем объемом 2 литра мощностью 252 «лошади», турбодизелем объемом 2,2 литра производительностью 202 «лошади», а также мотором V6 объемом 3,3 литра мощностью 370 «лошадей».