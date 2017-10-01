Составлен ТОП-7 иностранных конкурентов заниженной LADA Priora

В Россию пришла огромная популярность на заниженные автомобили, но при этом в РФ представлены авто, которые нельзя занижать, так как их клиренс и так небольшой. Обозреватели отечественных специализированных порталов составили список зарубежных конкурентов заниженных LADA Priora.

Первенство в перечне завоевал Mercedes-Benz E-Class W213. Он пользуется хорошей востребованностью, так как получил полный привод 4Matic. Дорожный просвет авто составит 160 мм, а если заказать пакет AMG, то 145 мм.

Второе место досталось KIA C’eed II. У этого популярного авто могут появиться проблемы при его использовании зимой или на плохих дорогах. Продавцы автоцентра обещают клиренс в 150 мм, но при учете нагрузки он достигнет только 120 мм.

ТОП-3 закрывает BMW 3 Series F30. Он предусмотрен для городской черты и популярен среди молодежи, предпочитающей комфорт. Но с его клиренсом в 140 мм по московским дорогам поездки на авто вызовут немало сложностей.

С четвертой позиции выступает Ford Focus MK III. В третьем поколении машина стала больше и комфортнее, но дорожный просвет уменьшился до 130 мм, а в действительности он равен 100-110 мм.

ТОП-5 замыкает Mercedes-Benz CLA-Class. Благодаря своему агрессивному оформлению этот автомобиль завоевал сердца молодых людей. Но зимой им придется пересесть на другой автомобиль, так как с таким размером клиренса, как 9 мм, невозможно проехать по зимним дорогам. ТОП-7 закрыли Audi A5 Sportback и Jaguar XE.