Ford представил обновленный внедорожник Explorer для России

Продажи обновленного кроссовера Ford Explorer в России начнутся в первой половине 2018 года, компания сообщила об особенностях. Семиместная модель получила ряд дизайнерских изменений, повышенную изоляцию шума, а также ряд технических доработок.

Семиместный Ford Explorer получил новые бамперы, хромированное исполнение решетки радиатора с обновленным рисунком, а также иную форму противотуманок на светодиодах. Кроме того, кроссовер получил дополнительный USB-разъем возле зеркала заднего вида, что позволит упростить эксплуатацию, например, видеорегистратора. Обновленный кроссовер Ford Explorer получил более мощный ключ с системой Ford Remote Start, в результате запуск двигателя можно осуществить с расстояния до 100 метров.

Моторная линейка обновленного Ford Explorer осталась прежней: атмосферник объемом 3,5 литра производительностью 249 «лошадей» и турбодвигатель объемом 3,5 литра производительностью 340 «лошадей». В качестве трансмиссии доступна только коробка-автомат на шесть скоростей.