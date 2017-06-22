Фермер своими руками собрал Lamborghini с мотоциклетным мотором

Фермер из Азии собрал точную копию Lamborghini, а вместо мотора на суперкар установил компактный мотоциклетный двигатель. Не секрет, что многие автовладельцы любят реплики на редкие автомобили.

В одной из азиатских стран обычный фермер собрал достаточно точную копию Lamborghini, видео опубликовали в сети. Мужчина объяснил, почему решил собрать суперкар самостоятельно: во-первых, в его стране нет официальных представителей Lamborghini, а во-вторых, здесь просто невозможно заработать на оригинальный спорткар.

На видео показали сразу два самодельных спорткара, которые весьма похожи на Lamborghini. Конечно, суперкар фермера не такой быстрый, как оригинал, из-за мотоциклетного мотора. Однако модель достаточно быстро стартует с места благодаря маленькой массе. Азиатский фермер установил на свой Lamborghini противотуманки на светодиодах, а также оснастил его откидным верхом, который можно убрать кнопкой.