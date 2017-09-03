Lifan презентовал новый беспилотный Lifan Smily

Изобретатели из компании Baidu на протяжении нескольких месяцев принимали участие в разработке нового китайского электрокара Lifan Smily. По словам инженеров Lifan, новинку снабдили новейшим искусственным интеллектом, с помощью которого можно активировать автоматический режим, позволяющий автомобилю приехать к человеку, в случае его вызова с помощью специально созданного приложения.

Для пользования «умными» опциями представленного электромобиля, необходимо разыскать на карте приложения ярлык автомобиля, расположенного ближе всего. Потом авто самостоятельно разработает подходящий маршрутный путь и поедет от места парковки к месту вызова.

На сайте предоставляется возможность ввести конечный адрес и авто отвезет до указанного места, а потом по команде припаркуется. Для оптимального построения маршрута система пользуется высококачественными картами. При помощи встроенных в новый электрокар датчиков и камер, Lifan Smily преодолевает любые преграды и безопасно маневрирует При этом водитель может взять управление электромобилем на себя.