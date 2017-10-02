В России поднялись цены на две модели Mitsubishi

Японская машиностроительная компания Mitsubishi повысила ценники на две свои модели в России. В этот список вошли кроссовер Mitsubishi Outlander и рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.

Согласно информации, обнародованной штатными сотрудниками аналитического портала «АВТОСТАТ», российские цены на кроссовер Mitsubishi Outlander поднялись на 10 000 30 000 рублей. Следует отметить, что за переднеприводный Mitsubishi Outlander в версии Invite россияне выложат 1 529 000 рублей. Полноприводная модификация данного авто обойдется россиянину от 1 689 990 рублей, а топовая вариация, под капотом которой расположился 2-литровый двигатель обойдется в 1 889 000 рублей.

Кроссовер Mitsubishi Outlander со 167-сильным 2,4-литровым агрегатом отныне обойдется отечественным автолюбителям в 1 989 000 и 2 139 990 рублей.Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport стал дороже на 50 000 рублей во всех вариантах исполнения. Дизельная версия стоит от 2 249 000 рублей, а топовый вариант внедорожника обойдется в 2 899 990 рублей. За внедорожник с бензиновой установкой придется отдать от 2 649 990 до 2 849 990 рублей.