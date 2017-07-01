KIA открыли новый дилер-центр «ТрансТехСервис» в Казани

В Казани открылся новый дилерский центр «ТрансТехСервис», который представляет авто KIA. KIA Motors Rus сообщили, что центр предоставляет весь спектр возможных услуг компании.

Дилер-центр KIA разместился на двух этажах площадью в 2 150 кв. м. Большая площадь позволила расширить пространство шоу-рума до 920 кв. м, благодаря чему в зале прекрасно поместились все модели KIA Motors Rus: Ceed, Mohave, Sportage, Sorento и Sorento Prime, Quoris, Optima, Soul, X-Line, Picanto, Rio. Все представленные модели можно взять на тест-драйв, приобрести или заказать в другой комплектации.

СТО занимает площадь в 760 кв. м и готово принимать до 80 машин в день, что обеспечит быстрое и качественное обслуживание. Здесь расположено 15 участков мелкосрочных работ, одно место для ремонтных работ кузова, а также 3 моечных места. В зоне ремонта также установлено новейшее оборудование, что было признано KIA Motors Rus.

Складское помещение занимает 479 кв. м. Здесь «ТрансТехСервис» хранит большой список необходимых деталей, что значительно сокращает время обслуживания. Компании надеяться реализовать в Казани в течение года минимум 1 680 авто KIA.