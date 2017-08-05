В Китае девушка ушла от парня из-за фальшивого Porsche

Влюбленный в девушку китайский парень приобрел бюджетный кроссовер Zotye SR9 и заменил на нем шильдики, которые очень напоминают логотип Porsche. Такие манипуляции китаец произвел с целью произвести впечатление на девушку, которая ему нравилась.

Обозреватели специализированного издания AutoEvolution обнародовали в сети информацию, что в Китае парень для того, чтобы вызвать у девушки сильные эмоции, приобрел дешевый кроссовер Zotye SR9 и снабдил его табличками с логотипом, похожим на лого немецкого бренда Porsche. Девушка не упустила возможности похвастаться фотографиями авто своего возлюбленного, но ее друзья, разбирающиеся в авто, рассказали ей правду о представленной машине.

После того, как ложь раскрылась, девушка рассталась со своим парнем. Интересен тот факт, что автомобилист провел стилизацию лого Zotye так, что его сперва можно было спутать с Porsche.