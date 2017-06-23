В 2017 году количество продаж мотоциклов в России сократилось на 37%

«АВТОСТАТ» исследовал рынок мотоциклов России за 2017 год. Автоэксперты отметили, что уже три года подряд спрос на мотоциклы продолжает падать, в прошлом году он упал ещё на 37% до 7 200 единиц в год.

BMW возглавляет рынок мотоциклов с приростом в 9,1% до 1 500 экземпляров. Следом идет китайская компания Racer, продажи которой упали на 42,4% до 839 мотоциклов. Бронза досталась Kawasaki, который за последний год нарастил продажи на 51,6% до 661 единицы.

В первой пятерке на российском рынке разместились Harley Davidson и Honda, предпочтение которым отдало на 7,9% и 4,9% меньше – 642 и 508 покупателей.

Среди брендов стоит отметить Ducati, который показал прирост в 69,5% и оказался в ТОП-10. Самые большие потери наблюдаются у марки Stels – 80%. Среди моделей в лидеры вышел BMW R1200GS с продажами 334 единиц, что говорит о росте в 1,8%. Второе место досталось Racer RС250, который потерял 478% продаж до 304 мотоциклов. Тройку лидеров замыкает BMW S1000RR с реализацией 255 мотоциклов, что на 3,2% больше чем годом ранее.