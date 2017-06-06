В 2017 году петербургские заводы увеличили выпуск авто на 23%

Автомобильные заводы Санкт-Петербурга, которыми владеют компании Nissan, Hyundai и Toyota за 2017 год произвели 346 800 единиц легкового транспорта. Этот показатель на 23% выше результатов, достигнутых в 2017 году.

Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов. В декабре прошлого года машиностроительные предприятия северной столицы выпустили 31 100 экземпляров.

Отмечается, что лидирующей положение в Петербурге по продажам легковых авто завоевала японская Toyota, увеличив объем производства в два раза. Также следует сказать, что в 2017 году на петербургском автозаводе Toyota стартовала сборка кроссовера Toyota RAV4.

Согласно информации, предоставленной экспертами аналитического портала «АВТОСТАТ», на протяжении девяти месяцев минувшего года в Санкт-Петербурге дилерские центры продали 97 000 новых авто (+13%).