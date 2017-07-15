В России подешевели отдельные комплектации Chery Tiggo 3 и Tiggo 5

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», которое ссылается на пресс-службу компании «Чери Автомобили Рус», в январе нынешнего года китайский бренд принял новую ценовую стратегию для рынка РФ. Отмечается, что отдельные комплектации кроссоверов Chery Tiggo 3 и Chery Tiggo 5 в среднем подешевели на 10 000-50 000 рублей.

Сообщается, что компактный кроссовер Chery Tiggo 3, на который в 2017 году пришлась почти половина всех российских продаж Chery, в максимальной комплектации Luxury стал дешевле на 10 000 рублей. Помимо этого, вариант исполнения Comfort от первоначальной стоимости потерял сразу 17 100 рублей. Помимо этого, на кроссоверы 2017 модельного года действует скидка в 50 000 рублей.

Что касается кроссовера Chery Tiggo 5, то данный автомобиль, принадлежащий к 2017 и 2018 модельным годам, подешевел лишь в исполнениях Standart MT и Comfort MT, а цены на прежние комплектации не изменили. На модели можно получить скидку в 30 000 и 50 000 рублей соответственно.

Также в пресс-службе Chery отметили, что, воспользовавшись кредитными программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» можно получить дополнительную скидку от 35 000 до 50 000 рублей в зависимости от выбранной модели и комплектации. При участии в Trade-In суммы выгоды может увеличиться ещё на 60 000 рублей.