В Сети Rolls-Royce Николая II продают за 278 млн рублей

В Сети владелец за 278 миллионов рублей продает раритетный автомобиль Rolls-Royce Silver Ghost, который, предположительно, принадлежал царю Николаю II. Свое объявление продавец разместил на специализированном ресурсе auto.ru.

В тексте сказано, что синий кабриолет 1914 года выпуска находится в хорошем состоянии и не требует ремонта. Его общий пробег насчитывает 2 тысячи километров. В настоящий момент транспортное средство хранится на территории Германии.

Пресс-служба портала сообщает, что вскоре после гибели последнего императора, Rolls-Royce Silver Ghost приобрел состоятельный коллекционер, который демонстрировал его в собстенном игорном заведении в Лас-Вегасе. Позднее машину выкупил другой владелец и скрыл её в германском бункере. Не так давно этот тайник открыли и обнаружили внутри Rolls-Royce Silver Ghost, который считали утерянным.