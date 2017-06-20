Автозапчасти для проекта «Кортеж» предоставят 147 компаний

Проект «Кортеж» будет получать детали для авто, которые предназначены для первых лиц государства, от 147 различных предприятий. Стоит отметить, что 74 из них – отечественные компании.

Партнерами проекта «Кортеж» стало 147 предприятий, среди которых 74 российские. В результате AGC Glass Russia будет заниматься производство автостекл, а также разработкой проекций показателей и мобильной многодиапазонной антенны. Щитки для локеров машин «Кортеж» изготовит Тольяттинское предприятие «Металлопродукция, а красноярская компания «КиК» предоставит легкосплавные колесные диски.

Салон машин «Кортеж» будут оббивать натуральной кожей от ГК «Русская кожа» из Рязани. Баки для топлива, корпусы под воздушные фильтры, наружные зеркала, а также бамперы изготовит фирма «Автокомпонент». А Красноярский металлургический завод будет отливать детали для единой платформы «Кортеж».