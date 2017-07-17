Иркутские автолюбители жалуются на качество топлива на АЗС города
Иркутские информационные агентства сообщают, что местные автолюбители имеют жалобы на дизельное топливо, которое становится твердым при морозе. Вследствие этого, владельцы дизельных авто в мороз пользуются общественным транспортом, так как берегут свои авто, да и качественное ДТ в Иркутске отсутствует.
Один из местных обладателей дизельного внедорожника не ездит на своей машине. Перед новым годом парень залил топливо в бак на одной заправке и как обычно оставил внедорожник на парковке. Утром при морозах парень подошел к авто и обнаружил под капотом кристаллы, что свидетельствует о том, что ДТ замерзло. Потому автолюбитель решил пока не использовать машину, несмотря на наступившее потепление.
Местные автомобилисты сообщают, что региональные АЗС как коммерческие предприятия, должны извещать покупателей о качестве продукции. А из-за зимних морозов, нужно составить акт претензии к АЗС, продавшей горючее и провести экспертизу горючего на предмет соответствия определенным нормам. Также в судебном порядке можно возвратить средства, затраченные на ремонт, заправку и экспертизу.