Mercedes-Benz SL превратят в 800-сильный гибрид

Немецкие машиностроители решают вопрос о создании гибридной версии модели Mercedes-Benz SL следующей генерации. Новинка может получить комбинированную силовую установку, состоящую из четырехлитрового V8 и электромотора. Производительность гибридного агрегата составит 800 л.с. Данная информация озвучена изданием Automobile, ссылающимся на свои источники.

Также есть вероятность, что новый Mercedes-Benz SL покинет свою линейку и вступит в ряды Mercedes-AMG. Если это случится, то моторную гамму автомобиля представят два агрегата V8 мощностью 612 и 522 лошадиных силы, а также рядный шестицилиндровый двигатель тягой 435 л.с.

Немцы также рассматривают возможность в рамках смены поколений Mercedes-Benz SL лишить модель жесткой складной крыши. Кроме того, машину могут оборудовать дополнительными посадочными местами.

Модель Mercedes-Benz SL следующей генерации отправится на рынок в 2021 году. Известно, что автомобиль будет оснащаться пневматической подвеской, полноуправляемым шасси, активными стабилизаторами поперечной устойчивости, полным приводом 4Matic.

Информаторы также утверждают, что 800-сильный гибридный агрегат займет моторный отсек не только Mercedes-Benz SL. Ожидается, что немцы использую эту установку на Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Benz GLS, а также Mercedes-Benz AMG GT4.

В России Mercedes-Benz SL представлена с агрегатами тягой 367, 456, 585 и 630 л.с. Стоимость модели в РФ составляет от 7 100 000 до 17 600 000 рублей.