Стоимость подержанных авто в интернете в 2017 году снизилась на 7 – 9%

Стоимость подержанных автомобилей на онлайн-площадках в 2017 году упала на 7 – 9%. При этом официальные дилеры подняли цены на автомобили с пробегом.

Автоэксперты отмечают, что в 2017 году значительно сократился самый популярный сегмент – авто с пробегом до 3 лет. Это может стать причиной роста цен на поддержанные авто как у официальных дилеров, так и на онлйан-площадках. Отмечается, что на различных сайтах зафиксировано разное падение цен. Некоторые онлайн-площадки заметили падение в 9%, тогда как другие только в 3 – 7,6%.

При том, что официальные дилеры предлагают авто с пробегом дороже, они занимают 60% всего вторичного рынка. Специалисты объяснили, почему такая разница в цене на авто с пробегом: официальные представители дают более широкую техническую информацию, а также занимают реализацией достаточно «молодых» авто, тогда как в интернете предпочтение отдают машинам старше 7 лет.