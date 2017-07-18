Снимки интерьера военной машины БМП К-17 разместили в сети

В сети были опубликованы снимки колёсной БМП К-17, на которых можно рассмотреть интерьер военной машины. Фото разместили с аккаунта «Военно-промышленной компании», которая производит бронеавтомобили, в социальной сети Instagram.

Отмечается, что БМП К-17 сконструировали на унифицированной платформе «Бумеранг». На фотографиях видно, что в салоне машины нашли место удобные кресла, способные уберечь военнослужащих от подрыва мин, а также мониторы для управления вооружением.

Бронемашина получила универсальный боевой модуль «Бумеранг-БМ», управление которым может осуществляться дистанционно. Военный автомобиль приводится в движение дизельным турбодвигателем УТД-32ТР мощностью 510 лошадиных сил. Его запас хода составляет 800 километров, а максимальная скорость по шоссе – 100 км/ч.

Остальная информация о БМП К-17 станет известна ближе к 23 февраля. Стоит напомнить, что нижегородская бронетехника ранее была показана на форуме «Армия-2017», а также принимала участие в торжественных парадах на Красной площади.