Росгвардия закупит бронированные «Есаулы» на базе УАЗ "Патриот"

На вооружение частей Росгвардии поступит новый бронеавтомобиль «Есаул», построенный на базе гражданской модели УАЗ «Патриот». Машина предназначена для транспортировки военных и сотрудников спецслужб.

В новом автомобиле была применена технология скрытого бронирования «Есаул», которая позволяет выдерживать попадание из стрелкового огнестрельного оружие, а также защищает от подрыва мин и реактивных гранат. Кроме того, опционально машину можно оснастить функцией подавления радиосигналов.

Любопытно, что внешне бронированное авто ничем не будет отличаться от стандартного УАЗ «Патриот», хотя в конструкции имеются бойницы, позволяющие открыть огонь из стрелкового оружия. По словам специалистов, внедорожник позволяет скрытно доставить бойцов на место операции, а также обеспечивает прикрытие от огня.

Система бронирования «Есаул» изготавливается на заводе «Техника», её уже протестировали в частях нацгвардии России. Отмечается, что бронированный автомобиль может ускоряться до 100 км/ч и проезжать без дозаправки до 500 километров. В текущем году Росгвардия намерена приобрести пять таких автомобилей общей стоимостью около 15 000 000 рублей.