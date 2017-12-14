Автомобили Mini обзавелись новой трансмиссией

Хэтчбеки Mini с тремя и пятью дверьми оснастили новой трансмиссией – 7-ступенчатой Steptronic с двойным сцеплением. Кроме того, эту же коробку передач получил кабриолет британской марки.

Специалисты Mini разработали электронный рычаг селектора, который нельзя зафиксировать в положениях D, N и R, вместо этого он возвращается в изначальную позицию. По словам представителей бренда, за работу КПП отвечает электронный блок, получающий навигационные данные, а также поддерживающий движение накатом и функцию start/stop. Отмечается, что благодаря этому удалось добиться снижения расхода горючего и количество выбросов диоксида углерода.

Автомобили Mini благодаря новой трансмиссии станут разгоняться более динамично, а переключаться на повышенную передачу можно будет без прерывания крутящего момента. Коробка Steptronic может похвастаться и опцией, предназначенной для передвижения в дорожных пробках. Упомянутые модели будут продаваться также с прежней 6-скоростной «механикой».

Стоит отметить, что уже в марте Mini запустит серийную сборку обновлённых хэтчбека и кабриолета. Автомобили получат новые фары, иные диски колёс, беспроводную зарядку для гаджетов и стереосистему с 8,8-дюймовым сенсорным экраном.