Опытные владельцы Lexus не оценили новый дизайн

Новый дизайн автомобилей Lexus понравился далеко не всем поклонникам японской марки. Некоторые из них считают, что последние модели бренда выглядят слишком радикально, информирует издание CarBuzz.

Представители компании заявили, что веретенообразная радиаторная решётка является фирменной чертой марки, и отметили, что у некоторых новых автомобилей она выглядит более экспрессивно по сравнению с предшественниками.

«Иногда мне звонят разочарованные владельцы и на протяжении 45 минут и даже часа выражают свое недовольство», – поделился с журналистами Джефф Брекет, вице-президент и глава американского подразделения Lexus.

По словам топ-менеджера, компания пытается при помощи нового дизайна привлечь молодёжь. В настоящее время возраст владельца Lexus в среднем достигает 60 лет, однако руководство марки надеется его снизить. Господин Брекен также обратился к преданным поклонникам Lexus с просьбой «остаться с нами», несмотря на то, что компания продолжит предпринимать те решения, которые окажутся выгодными в долгосрочной перспективе.

Впервые автопроизводитель продемонстрировал новый фирменный стиль на гибридном хэтчбеке CT 200h, представленном ещё в 2013 году. Направление, в котором будет развиваться дизайн марки, показали на недавнем прототипе Lexus LF-1 Limitless.