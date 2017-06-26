В сети рассекретили интерьер лимузина проекта «Кортеж»

Российское издания «Авторевю» поделилось снимками интерьера нового люксового лимузина проекта «Кортеж», который разрабатывается инженерами ФГУП «НАМИ» и товарном виде получит марку Aurus. «Президентский» лимузин получил отделку из качественной кожи Nappa, а также современную полностью цифровую приборную панель.

Судя по опубликованным фото, новый роскошный лимузин проекта «Кортеж», который предназначен для представителей российской политической «верхушки», получит стильную отделку, достойную уровня роскоши моделей от Bentley и Rolls-Royce. Так, «президентский» седан получит оформление из кожи Nappa и алькантры, а подлокотники и элементы центральной консоли украшены дорогими сортами дерева.

Отмечается, что на полу роскошного седана появятся коврики из ворса, но подставка для ног пассажира заднего ряда не предусмотрена. Спинка дивана заднего ряда может наклоняться на 27 и 45 градусов.

Напомним, что публичная премьера нового лимузина проекта «Кортеж» состоится на инаугурации президента РФ весной 2018 года. Новинка получит под капот 860-сильный мотор V12, а также электрический двигатель, который будет использоваться в случае поломки основного агрегата. Кроме того, автомобили проекта «Кортеж» будут доступны для покупки частным клиентам.