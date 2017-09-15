6,6 тысяч авто Mercedes-Benz будут отозваны в России

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил об отзыве 6 639 машин из-за неисправных подушек безопасности водителя. Под кампанию отзыва попадут модели классов А, В, С, CLA, GLA и GLC, которые были приобретены в России с 2012 по 2014 годы.

Российские представители компании «Mercedes-Benz Rus» сообщили, что подушки безопасности водителя могут сработать из-за разряда статического электричества и стать причиной аварии. Владельцы машин Mercedes-Benz класса А, В, С, CLA, GLA и GLC, которые попали под кампанию отзыва, получат уведомление о необходимости предоставить авто в сервисный центр.

Проверка машин, а также замена рулевой колонки будет произведена за счет Mercedes-Benz. На сайте Росстандарта были опубликованы VIN-номера машин с возможной неисправностью подушек безопасности водителя. Разряд статического электричество рулевой колонки может стать причиной срабатывания подушек, которые повлекут за собой ДТП.