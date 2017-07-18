Первые шпионские фото нового внедорожника KIA‍ опубликовали в сети

Южнокорейские разработчики из Kia вывели на дорожные испытания новый полноразмерный внедорожник, основой для которого послужит представленный на мотор-шоу в Детройте в 2016 году концепт-кар Telluride. На сегодняшний день в интернет «просочились» первые шпионские фото будущей модели.

Несмотря на плотный камуфляж, можно заметить, что новинка от Kia сохранит ряд черт Telluride, включая большие головные фары прямоугольной формы, аналогичную линию остекления и массивные бампера. Новинку сконструируют на той же архитектуре, что и кроссовер Sorento Prime с тремя рядами сидений. Однако новый внедорожник будет иметь гораздо более внушительные габариты: 5001х2009х1801 мм при расстоянии между осями колёс в 3 073 мм.

Прототип Kia Telluride оборудовали гибридной системой на базе 3,5-литрового мотора V6. В сумме производительность силовой установки составляла 400 лошадиных сил, при этом на каждые 100 километров автомобиль тратил не более 7,8 литра топлива.

Пока не уточняется, будет ли серийный внедорожник оснащаться аналогичной гибридной установкой. Примечательно, что Kia разрабатывает новую модель прежде всего для американского авторынка, однако новинка может добраться и до других стран.