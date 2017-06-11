Тюнинг-ателье Brabus представило «прокачанную» версию купе Mercedes-AMG C63 S Coupe

Несмотря на то, что оригинальная версия купе Mercedes-AMG C63 S Coupe является довольно внушительной, тюнинг-ателье Brabus решили его доработать. В результате купе стало мощнее и получило агрессивный дизайн.

Тюнинг-ателье Brabus установило кастомный усилитель на передний бампер и большой сплиттер. Боковые крылья заменили, а также доработали задний бампер, где установили новый спойлер. Все дополнения были изготовлены из карбона.

В салоне Mercedes-AMG C63 S Coupe установили алюминиевые педали, на подлокотниках были сделаны акценты из нержавейки, а рулевое колесо было оснащено светодиодной подсветкой. . В качестве дополнения к «заряженному» купе Mercedes-AMG C63 S Coupe можно получить особые диски Brabus, подсветку из светодиодов для переднего логотипа.

Оригинальное купе Mercedes-AMG C63 S Coupe оснащается двигателем мощностью 510 «лошадей» при моменте силы в 700 Нм. Тюнинг-ателье Brabus увеличили его производительность до 600 «лошадей», а также предлагается выбор крутящего момента в 800, 650 и 820 Нм.