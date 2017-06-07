На продажу выставлен Honda Civic Type R за 50 000 долларов

Американский владелец «заряженного» хэтчбека Honda Civic Type R выставил на продажу свой автомобиль с пробегом в 432 километра по цене в 50 000 долларов, что эквивалентно 2 850 000 рублей. Отмечается, что рекомендованная разработчиком цена модели составляет 35 000 долларов (примерно 1 995 000 рублей).

Представленный в 2017 году «заряженный» хэтчбек Honda Civic Type R позиционировался разработчиками как трековая модель, доступная для покупки в среднем ценовом сегменте – модель можно приобрести минимум за 35 000 долларов. Наряду с этим низкий показатель производства и высокий спрос со стороны потребителей привели к тому, что некоторые владельцы модели стремятся получить выгоду, продавая свои автомобили по сумасшедшим ценам.

На американском портале Craigslist появилось объявление о продаже Honda Civic Type R по цене в 50 000 долларов, что сложно назвать адекватной ценой. Автомобиль окрашен в стильный синий цвет кузова Agean Blue и имеет на одометре отметку о 432 километрах пробега.

Стоит отметить, что это не самая высокая цена на Honda Civic Type R. Самый первый хэтчбек с порядковым номером шасси 00001 был продан на аукционе за 200 000 долларов, а в Канаде один из владельцев хэтчбека просит за модель 150 000 долларов.