Первый экземпляр Chevrolet Corvette ZR1 ушел с молотка за 925 000 долларов

Недавно прошли торги на аукционном доме Barret-Jacson, где продали первый экземпляр американского суперкара Chevrolet Corvette ZR1. За него было выручено около 1 000 000 долларов, причем начальная стоимость авто достигает 120 000 долларов.

Самый первый суперкар Chevrolet Corvette ZR1 получил VIN-код «001» и был продан за сумму в 925 000 долларов. Благодаря тому, что на аукцион выставили настоящий суперкар, ставки на него увеличились в девять раз.

Средства, вырученные с проведения торгов предназначены для осуществления благотворительных целей. Финансы передадут фонду имении Стивена Силлера, который работал пожарным и погиб под руинами башен-близнецов в Манхэттэне 11 сентября 2001 года. Фонд специализируется на проектировании и строительстве специальных домов где реабилитируют работников спасательных служб США.