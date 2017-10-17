В сеть попали фото концепта Volkswagen Tristar, который так и не вошел в серию

На Ганноверском автосалоне представили прототип грузового автомобиля Volkswagen Tristar с эксклюзивной бортовой системой и комфортабельностью. Но презентованный большегруз так и не стал серийным.

При рассмотрении выложенных в сеть фото становится понятно, что Volkswagen Tristar демонстрирует эволюционное развитие коммерческого сегмента Volkswagen. Грузовик создан инженерами с использованием архитектурной платформы Volkswagen T5.

Главными специфичными чертами представленного в 2014 году на мотор-шоу концепта Volkswagen Tristar выступают универсальные свойства авто, так большегруз оснастили выдвижным ящиком для хранения инструментов и двухэтажной бортовой системой. Кабина большегруза демонстрирует свой комфорт. В ней можно заметить поворотное сиденье шофера, планшетный компьютер и аппарат, с помощью которого можно варить кофе.