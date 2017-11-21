Lexus LF-1 стал самой крутой новинкой автошоу в Детройте

Наиболее поражающей воображение новинкой мотор-шоу в Детройте выступил концепт Lexus LF-1. Представленный автомобиль показывает внешность, которую будут иметь авто грядущей генерации.

Презентованный новый кроссовер от японского премиального бренда считается наиболее ярким авто из числа показанных в Детройте. Его оформление опережает текущую эволюцию SUV-сегмента, благодаря чему авто выгодно выделяется из общей массы. Разработчики постарались передать в очертаниях кузова не только футуристические черты, но и новые направления в создании автомобилей премиум-класса. В Lexus LF-1 выгодно соединились агрессия внедорожника и аристократические формы бренда.

На сегодняшний день указанный кроссовер показан только как концепт, потому его технические параметры остаются загадкой. Согласно предположениям экспертов, обычный ДВС машина не получит под капот. Вероятно, силовые параметры будут представлены подключаемым гибридом либо полностью электрическим агрегатом. Дата премьеры и цена новинки держатся в секрете.