В Абу-Даби продают роскошный Rolls-Royce Sweptail за 13 млн долларов

В минувшем году на выставке Villa d’Este представили единичный экземпляр роскошного Rolls-Royce Sweptail. Премиальный автомобиль создавался на заказ и был куплен за 13 000 0000 долларов, но вновь оказался у дилера в Абу-Даби.

Продемонстрированный в 2017 году люксовый Rollse-Royce Sweptail выпустили тиражом всего в одну единицу. За автомобиль отдал 13 000 000 долларов неизвестный покупатель, но в настоящее время он опять прибыл в шоу-рум. Его дальнейшая судьба пока неизвестна.

При просмотре снимков уникального авто можно сделать вывод, что машина была разработана на шасси Phantom Drophead Coupe. Поражающим воображение решением выступает придание задней части формы яхты.

На передней части стоит отметить новую оптику и обновленное оформление бампера. В салоне стоит отметить отсутствие задних кресел, вместо которых расположилась деревянная панель. Салон отделан дорогой кожей Moccasin и Dark Spice.

Сообщается, что сумма в 13 000 000 долларов, которую заплатили за Rolls-Royce Sweptail, довольно велика, что на нее можно купить четыре Bugatti Chiron. Но многие богачи хотят владеть красивыми и уникальными авто, для которых и разработан Rolls-Royce Sweptail.