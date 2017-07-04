Эксперты назвали ТОП-7 способов получить скидку на авто у дилера

Эксперты составили ТОП-7 хитростей для автолюбителей, которые помогут сэкономить на покупке новой машины. Отмечается, что с помощью данных лайфхаков можно получить неплохую скидку у официального дилера.

Первым делом эксперты советуют изучить ценники на понравившуюся модель в других автосалонах, после чего намекнуть дилеру, что где-то есть более выгодное предложение. Очень вероятно, что продавец предложит неплохую скидку, чтобы не терять клиентов. Также нужно спросить у дилера о наличии автомобилей с ПТС. Дело в том, что они уже выкуплены у импортера, а значит, должны быть проданы в определенный срок.

Более выгодно приобрести машину можно, воспользовавшись услугой обмена или автокредитованием. Эксперты говорят, что покупать автомобили лучше в конце месяца, поскольку каждый продавец желает исполнить свой план продаж. Также чтобы получить скидку, автолюбителям стоит обратить внимание на непопулярные окрасы кузова и комплектации. Очень вероятно, что такие авто продадут дешевле.

Скидка часто предоставляется покупателям машин с мотором отдачей более 250 л.с., из-за высокого транспортного налога на такие авто. И последняя хитрость - нужно осмотреть транспортное средство на наличие внешних дефектов или следов перекраски. В случае обнаружения изъянов дилер предоставит покупателю существенную скидку.