Определен ТОП-15 самых популярных кроссоверов 2017 года

На базе статистических данных по продажам машин на глобальном авторынке за 2017 год агентство Focus2Move составило ТОП-15 бестселлеров сегмента SUV. На первой строчке расположился Toyota RAV4, который сумел отыскать 807 400 покупателей, что на 11% больше, чем годом ранее.

Продажи Honda CR-V, прежнего лидера рейтинга, упали за год на 0,6% и составили 748 050 машин. Третье место досталось Volkswagen Tiguan, на котором остановили выбор 703 140 автолюбителей, что на 34,5% превышает результат за 2016 год. Четвёртую и пятую позиции разделили Hyundai Tuscon и Haval H6, которые за отчётный период разошлись в количестве 629 680 и 531 980 автомобилей. Три следующие строчки заняли японские кроссоверы марки Nissan: Qashqai (498 850 автомобилей), Rogue (449 990 единиц) и X-Trail (426 100 машин).

Объём продаж KIA Sportage по итогам 2017 года достиг 425 470 автомобилей, а Mazda CX-5 - 408 420 единиц. Кроме того, ТОП-15 самых популярных SUV представлен "американцами" Ford Escape (375 940 машин) и Chevrolet Equinox (371 180 авто), японскими Toyota Highlander (342 160 продаж) и Honda HR-V (337 210 ед.), а также GAC Trumpchi GS4 (336 033 ед.) китайского производства.