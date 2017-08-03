"НАМИ" показал обновлённую версию электрокара LADA Kalina EV

В ФГУП «НАМИ» показали новый прототип электрического универсала LADA Kalina. Отмечается, что автомобиль сможет похвастаться не только увеличившимся запасом хода, но и большей мощностью.

В НАМИ продолжают работать над электрокаром LADA Kalina на базе LADA Ellada. По словам экспертов, первый отечественный электрокар оказался неконкурентоспособным из-за низких динамических показателей и невысокого запаса хода. Данные недочеты было решено устранить, использовав схему Range Extender.

Это означает, что новинка получит помимо электродвигателя, который станет основным агрегатом, и традиционный ДВС, выполняющий роль привода генератора для подзарядки аккумулятора. Вместо прежних 150 километров новая версия LADA Ellada сможет проезжать до 350 километров, при этом у автомобилистов появится возможность подзаряжать машину при любых дорожных условиях.

Однако концепт нуждается в доработке конструкции, поскольку он не очень удобен для повседневного использования. Из-за того, что под капотом установили блок батарей, ДВС пришлось переместить в багажный отсек. К сожалению, представители НАМИ и ПАО «АвтоВАЗ» пока ничего не говорят относительно перспектив нового электрокара на основе LADA Ellada на рынке.