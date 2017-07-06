Nissan перенес премьеру нового кроссовера Juke на август
Японский автомобилестроитель был вынужден перенести дату презентации свежего поколения модели Juke на август текущего года. Напомним, ранее планировалось презентовать долгожданный кроссовер весной.
Отметим, что Nissan собирался показать серийный Juke в рамках автосалона в Женеве, который пройдет в марте 2018 года. Причины переноса презентации в компании не назвали. Что касается самого кроссовера, известно, что его внешний дизайн будет выполнен в стилистике концепт-кара Nissan Gripz, дебютировавшего еще три года назад.
В основу новинки ляжет архитектура CMF-B, которая позволит "растянуть" колёсную базу на 50 мм, что должно увеличить пространство в салоне авто. В моторную линейку нового Nissan Juke войдут турбомоторы объемами в 1 и 1,6 литра. Также не исключается выход кроссовера в гибридной модификации с установкой e-Power.
Напомним, в России популярный японский кроссовер доступен с 1,6-литровым движком, отдача которого составляет 117 "лошадок". Пару ему составляет вариатор CVT, передающий привод на передние колёса. Nissan Juke можно приобрести по цене от 1 027 000 рублей.