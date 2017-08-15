Ferrari выпустит самый мощный суперкар с мотором V8 в истории марки

Специалисты Ferrari заканчивают работать над новой версией купе 488, в названии которого появится приставка GTO. Ожидается, что новинка окажется мощнейшей моделью с мотором V8 в истории компании.

На портале ferrariphotopage была размещена серия снимков суперкара Ferrari 488 GTO, а также некоторые технические подробности об автомобиле. В частности, суперкар получит доработанный 3,9-литровый V8 с турбинами большего давления, за счёт чего агрегат сможет генерировать свыше 700 лошадиных сил. Основой для него послужит двигатель от гоночного 488 Challenge.

При этом новый агрегат будет весить приблизительно на 10% меньше. Пару мотору составит перенастроенная 7-скоростная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.

Предположительно в новом Ferrari 488 GTO будут более широко применяться композитные материалы, что позволить снизить массу модели. Капот, бамперы, крышу, задний спойлер и некоторые элементы в салоне, например, переднюю панель и центральный тоннель изготовят из углеволокна.

Помимо этого, суперкар оснастят алюминиевыми панелями пола, облегченными на 40% колёсными дисками и активным задним спойлером. Новые элементы кузовного обвеса позволяют улучшить аэродинамику на 20%. Презентация Ferrari 488 GTO может пройти уже в марте на автосалоне в Женеве.