Автомобилисты Москвы стали реже нарушать правила парковки
Автомобилисты Москвы стали реже нарушать правила парковки. Данная информация озвучена ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
Представители АМПП рассказали, что по итогам минувшего года в бюджет поступили 1,1 миллиарда рублей от автовладельцев, которых оштрафовали за неправильную парковку. Данная цифра ниже показателя 2016 года на 16%. Это может указывать на то, что жители столицы реже нарушают правила парковки. В АМПП уточнили, что за отчетный год в Москве была эвакуирована 271 тысяча автомобилей. В позапрошлом году эта цифра составляла 300 тысяч машин. По итогам 2016 года в бюджет от «штрафников» поступили 1,3 миллиарда рублей.
Некоторые эксперты считают, что дело не только в снижении самих нарушений. По мнению специалистов, на ситуацию могло повлиять снижение количества эвакуаторов в Москве, и дефицит мест на штрафплощадках.