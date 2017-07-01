Автомобилисты Москвы стали реже нарушать правила парковки. Данная информация озвучена ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Представители АМПП рассказали, что по итогам минувшего года в бюджет поступили 1,1 миллиарда рублей от автовладельцев, которых оштрафовали за неправильную парковку. Данная цифра ниже показателя 2016 года на 16%. Это может указывать на то, что жители столицы реже нарушают правила парковки. В АМПП уточнили, что за отчетный год в Москве была эвакуирована 271 тысяча автомобилей. В позапрошлом году эта цифра составляла 300 тысяч машин. По итогам 2016 года в бюджет от «штрафников» поступили 1,3 миллиарда рублей.

Некоторые эксперты считают, что дело не только в снижении самих нарушений. По мнению специалистов, на ситуацию могло повлиять снижение количества эвакуаторов в Москве, и дефицит мест на штрафплощадках.