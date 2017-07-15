Четверть объема российского рынка заняли отечественные автомобили

В России в 2017 году каждый четвертый проданный автомобиль был выпущен отечественным производителем. К такому выводу пришли специалисты агентства «АВТОСТАТ».

Отечественные машиностроительные компании в минувшем году реализовали на территории России 411,8 тысячи новых легковых и легких коммерческих транспортных средств. Они заняли 26% общего авторынка страны.

Жители России остаются верными отечественной марке LADA. За отчетный год «АвтоВАЗ» реализовал в стране 311,6 тысячи транспортных средств. Положительная динамика продаж LADA составила 17% в годовом сравнении.

Вторая позиция досталась машинам «ГАЗ» с результатом в 58,6 тысячи реализованных автомобилей с «плюсом» в 5%. На третьем месте оказался «УАЗ». Продукция Ульяновского автозавода разошлась по стране тиражом в 41,6 тысячи машин. Спрос на автомобили «УАЗ» по итогам минувшего года просел на 15%.

Ассоциация европейского бизнеса обращает внимание на то, что в минувшем году россияне приобрели 1 596 000 легковушек. Спрос на них вырос в стране на 11,9%. Данный результат немного превысил показатель авторынка России за 2009 год.

Среди иномарок первой в России по итогам 2017 года стоит KIA. Корейцы реализовали в стране 181 947 автомобилей, что на 22% больше, чем годом ранее. Второе место занимает марка Hyundai, дилеры которой в стране продали 157 858 транспортных средств, улучшив показатели на 9%. Третьей иномаркой в России стала Renault, а четвертое место досталось Toyota.