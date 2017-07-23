Эволюцию Lamborghini показали в семиминутном видео

На YouTube-канале Cars Evolution представлен сюжет, в котором раскрыта эволюция автомобилей итальянской марки Lamborghini. В видеоролике историю бренда «втиснули» в 7 минут. В нем показаны 21 модель бренда начиная с 1963 года.

Открывает видео купе Lamborghini 350 GT. Эта машина является первым товарным автомобилем итальянской марки. Общественность познакомили с моделью на Женевском мотор-шоу. Изначально она продавалась с салоном с формулой 2+1, однако после итальянцы отказались от нее в пользу двухместной версии машины. Третье кресло в ней заменили полкой для багажа.

Движущей силой купе Lamborghini 350 GT является бензиновая установка, мощность которой составляет 270 л.с. Максимальная скорость автомобиля составляет 270 километров в час. Позже у машины появился приемник, получивший название Lamborghini 400GT.

Последней моделью в «эволюционном» видео показан новый супер-кроссовер Lamborghini Urus, презентация которого состоялась 4 декабря минувшего года в рамках специальной выставки в Италии. Подкапотное пространство вседорожника занято бензиновой четырехлитровой «восьмеркой» с двумя нагнетателями.

Агрегат кроссовера Lamborghini Urus комплектуется восьмидиапазонной АКПП. Мотор вседорожника выдает мощность 650 л.с. Машина имеет несколько режимов вождения, которые делают ее эффективной на разных дорожных покрытиях. «Сотню» кроссовер разгоняет за 3,5 секунды, а максимальная скорость его составляет 305 км/ч.