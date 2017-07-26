Новый Mercedes-Benz S-Class в 2020 году получит третий уровень автономности

Технологии беспилотного управления в наши дни становятся неотъемлемым атрибутом премиальных автомобилей, а компания Audi не так давно представила флагманский седан Audi A8 оснащенный автономными технологиями третьего уровня. Отмечается, что разработчики из Mercedes-Benz не собираются отставать от конкурентов и к 2020 году представят беспилотный Mercedes-Benz S-Class.

Справедливости ради стоит отметить, что компания Mercedes-Benz стала первым автопроизводителем, который внедрил полуавтономные технологии в серийные автомобили – система адаптивного круиз-контроля Mercedes-Benz существует уже порядка десяти лет. Наряду с этим разработчики не планируют сидеть сложа руки, пока вся слава достается Audi.

Ола Калленисус, руководитель отдела разработок Mercedes-Benz, во время общения с журналистами отметил, что в ближайшие три года модели бренда получат автономные технологии четвертого и максимального, пятого, уровня. Отмечается, что речь идёт о серийных моделях, а не о прототипах.

Кроме того, беспилотные технологии третьего уровня дебютирую на флагманском Mercedes-Benz S-Class уже к 2020 году. Господин Каллениус отметил, что внедрение такой системы практически не отразится на стоимости автомобиля для клиентов. Не исключено, что беспилотные функции предложат в качестве опции за 2 500 долларов.