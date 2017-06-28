Кросс-купе Range Rover Coupe замечено на тестах

Британский автогигант Jaguar Land Rover продолжает разработку кросс-купе Range Rover Coupe, на что указывают шпионские фотографии. Автомобильные папарацци впервые запечатлели прототип купеобразного вседорожника, проходивший дорожные тесты.

Фотографии тестируемого кросс-купе Range Rover Coupe показаны порталом motor1. Судя по всему, вседорожник является двухдверным вариантом стандартного Range Rover. При этом новинка получила несколько иную радиаторную решетку, а также рестайлинговые светодиодные элементы в передней оптике.

Во время изучения шпионских фотографий эксперты заметили на кузове прототипа кросс-купе Range Rover Coupe небольшой шов на месте задней двери. Специалисты считают, что это указывает на возможное появление четырехдверной модификации вседорожника. Тем не менее, эксперты больше склоняются к тому, что шов используется разработчиками, чтобы ввести журналистов в заблуждение. Нельзя не заметить, что кросс-купе Range Rover Coupe получило покатую крышу, характерную для автомобилей с таким типом кузова. Кроме того, машина обзавелась двумя трапециевидными выхлопными патрубками.

В модельном ряду производителя кросс-купе Range Rover Coupe может оказаться на ступень выше Range Rover SVAutobiography. У машины есть шансы стать новой топовой моделью британской марки. По словам инсайдеров, Range Rover Coupe будет продаваться минимум за 200 000 фунтов стерлингов. Дата дебюта новинки пока неизвестна.