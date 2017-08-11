Ателье ABT представило 500-сильный «заряженный» хэтчбэк Audi RS3

Ателье ABT Sportsline оснастило «заряжены» хэтчбэк Audi RS3 Sportback пакетом доработок. Благодаря новым спортивным опциям мощность двигателя выросла до 500 «лошадей».

Оригинальный «заряженный» Audi RS3 Sportback оснащен 2,5-литровым турбодвигателе производительностью 400 «лошадей» при моменте силы в 480 Нм. Благодаря чему полноприводное авто всего за 4,1 секунду разгоняется до 100 км/ч при максимальной скорости в 280 км/ч. Ателье ABT Sportsline установило на хэтчбэк интеркулер и новый выпуск, а также перепрошило управляющую электронику. В результате мощность мотора была увеличена до 500 «лошадей». О других характеристика авто умолчали, однако обойдется новинка в 10 000 евро с установкой.

Помимо этого ABT Sportsline предлагают для Audi RS3 Sportback установку дополнительных элементов аэродинамического обвеса, мощных тормозов с 280 мм дисками, стабилизатора поперечной устойчивости, пружин и спортивных амортизаторов, которые разработали совместно с KW. А также особую подвеску, которая будет менять клиренс.Все доработки обойдутся покупателю более чем в 15 000 евро. А также ABT Sportsline предлагает фирменные диски стоимостью от 1 600 евро за комплект.