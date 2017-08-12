Первые электрофургоны Volkswagen e-Crafter добрались к своим заказчикам

Немецкий концерн Volkswagen сообщает о том, что первые заказчики получили партию полностью электрических коммерческих фургонов Volkswagen e-Crafter. Отмечается, что первыми клиентами стали крупные компании из Германии, Великобритании, Нидерландов и Швеции.

Согласно данным американского автомобильного издания InsideEVs, первые клиенты получили полностью электрические фургоны Volkswagen e-Crafter. Отмечается, что на первом этапе владельцами новых электрических фургонов стали такие компании как UPS, GLS, EnerCity, Hermes и Tempts.

Первая партия автомобилей будет протестирована в реальных условиях до середины 2018 года, после чего Volkswagen e-Crafter либо поступит в серийное производство, либо отправится на доработку. Разработчики уверены, что клиенты будут удовлетворены новыми экологически чистыми фургонами.

Что касается технических характеристик, то новый Volkswagen e-Crafter приводится в движение 100-сильным полностью электрическим мотором, который сочетается с батарейным блоком от Volkswagen e-Golf. Данный аккумулятор имеет ёмкость в 35,8 кВт/ч и способен обеспечить запас хода в 160 километров. Эксперты не уверены, что такой запас хода можно назвать удовлетворительным для коммерческой модели.

Новый Volkswagen e-Crafter способен разгоняться до максимальной скорости в 90 км/ч, а максимальная грузоподъёмность составляет от 1 100 до 1 750 килограммов в зависимости от типа кабины.