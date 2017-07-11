McLaren не собирается строить кроссовер

В руководстве британской автомобилестроительной компании McLaren заявили, что не рассматривают возможности разработки кроссовера, как это сделали другие изготовители спорткаров. Об этом пишут журналисты профильных СМИ, ссылаясь на шеф-дизайнера автопроизводителя Дэна Парри-Уильямса.

Топ-менеджер британского бренда сообщил, что кроссоверы не считаются ни спортивными, ни утилитарными автомобилями, для такой модели не подходит концепция минималистичного оформления. Следовательно, это и есть основной причиной отказа инженеров компании создавать кроссовер, чтобы не засорять автомобильные дороги еще одним кроссовером.

В настоящее время в модельном ряду McLaren представлены исключительно спорткары. А вот ряд конкурентов бренда уже начали выпуск кроссоверов или в ближайшем будущем создадут такую машину.