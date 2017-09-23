Внедорожник Bisu T6 рассекретили до премьеры

Китайские машиностроительные компании BAIC и Yinxiang Motorcycle Group готовят к презентации большой внедорожник Bisu T6. Автомобиль должен предстать перед общественностью весной текущего года в рамках мотор-шоу в Пекине, однако транспортное средство уже сейчас рассекретили в глобальной сети.

Основой для внедорожника Bisu T6 послужила та же платформа, на которой построен семиместный кроссовер Bisu T5. Последний отправился на рынок в июне минувшего года. При этом новинка оказалась существенно крупнее своего соплатформенника: габариты Bisu T6 составляют 4820х1915х1660 миллиметров при колесной базе размером 2815 мм.

Подкапотное пространство внедорожника Bisu T6 занимает двухлитровая бензиновая установка с турбонаддувом. Ее производительность составляет 197 лошадиных сил. Для агрегата предусмотрены шестискоростная механическая коробка передач и восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия.

Внедорожник Bisu T6 оборудован штатной информационно-развлекательной системой с крупным сенсорным дисплеем, климатической установкой на две зоны, подогреваемыми передними креслами с вентиляцией, системой стабилизации, помощником при парковке, круговым обзором, панорамной стеклянной крышей с люком, функцией помощи при спуске и подъеме. Также машина имеет бесключевой доступ в салон, запуск мотора с кнопки, колёсные диски из легкого сплава размерностью 19 и 20 дюймов, а также кожаный салон.