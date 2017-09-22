Geely показала интерьер своего кроссовера Boyue

Китайская автомобилестроительная компания Geely официально представила внутренне оформление своего нового кроссовера Geely Boyue. Об этом сообщают журналисты специализированных изданий.

При рассмотрении обнародованных в сети фотографий становится понятно, что китайскую новинку снабдили прогрессивным мультимедийным центром с тачскрином и переделанную панель управления. Экстерьер новинки представили пару дней назад и в нем стоит выделить иные бамперы и другой дизайн задних осветителей.

Силовые параметры нового Geely Boyue не перетерпели изменений. Под капот новинка получила 2-литровій 141-сильный «атмосферник». Кроме него предусмотрен 1,8-литровый турбодвигатель с отдачей 163 и 184 л.с. Они работают в паре с 6-скоростной МКПП и 6-диапазонной АКПП.

В РФ этот кроссовер появится в январе и его назовут Geely Atlas. В моторном отсеке паркетника появятся два мотора объемами 2,0 и 2,4 л с мощностью 141 и 148 лошадиных сил. За базовое исполнение кроссовера придется отдать от 900 000 рублей, а топовая модификация обойдется в 1 600 000 рублей.