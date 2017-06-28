BMW намерена превзойти продажи Mercedes-Benz к 2020 году

Баварская строительная компания BMW работает над тем, чтобы уже к 2020 году по продажам превзойти немецкого машиностроительного гиганта Mercedes-Benz. Об этом в разговоре с журналистами издания Manager Magazin поведал Харальд Крюгер, генеральный директор BMW.

«В 2020 году BMW снова станет автопроизводителем №1 по продажам. Я подпишу на эту цель мою команду, пусть это и будет нелегкой задачей», заявил Харальд Крюгер.

Топ-менеджер пояснил, что для достижения успеха компания BMW расширит свой модельный ряд до объемов, которых еще не было в истории баварской марки. Одними из самых ярких предложений станут новые BMW X2 и BMW X7. Кроме того, планируется наращивание выпуска модели BMW X3.

К слову, в минувшем году марка Mercedes-Benz превзошла продажи BMW приблизительно на 200 000 реализованных автомобилей.