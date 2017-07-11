Toyota RAV4 год подряд лидирует на рынке Дальнего Востока

Японский кроссовер Toyota RAV4 второй год кряду остается самым продаваемым автомобилем на рынке Дальнего Востока. Данная информация озвучена агентством «АВТОСТАТ».

Отечественные аналитики установили, что в минувшем году жители Дальнего Востока приобрели 13,4 тысячи новых легковых автомобилей. Спрос на транспорт в регионе вырос на 10% в сравнении с результатом 2016 года. При этом самым популярным автомобилем на Дальнем Востоке снова стал кроссовер Toyota RAV4. На нем в 2017 году остановили свой выбор 1 241 житель региона. Спрос на паркетник вырос в годовом сравнении на 15,6%.

Вторым по популярности автомобилем на Дальнем Востоке в минувшем году стал внедорожник Toyota Land Cruiser. На нем свой выбор остановили 721 житель региона. Продажи модели в годовом сравнении упали на 18,2%.

В тройке лидеров также оказался российский внедорожник УАЗ «Патриот». Автомобиль за 2017 год разошелся по Дальнему Востоку тиражом в 676 экземпляров. Спрос на модель упал на 2,6%.

Четвертая позиция в списке лидеров авторынка Дальнего Востока по итогам 2017 года досталась внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado. Дилеры реализовали за отчетный период 658 экземпляров модели, что на 16,9% меньше, чем годом ранее.

Пятое место досталось модели Hyundai Creta с результатом в 519 реализованных экземпляров. Спрос на автомобиль вырос на Дальнем Востоке в 4,3 раза. В «десятке» также оказались Nissan Terrano, Nissan X-Trail, Hyundai Solaris, Lexus RX и Lexus LX.