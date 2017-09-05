Озвучена дата дебюта нового кроссовера Cadillac XT4

Американская машиностроительная премиальная компания Cadillac, входящая в структуру General Motors, привезет в марте 2018 года на мотор-шоу в Нью-Йорке новый кроссовер Cadillac XT4. Продажи новинки стартуют к концу 2018 года.

Основными конкурентами нового кроссовера станут BMW X1, Audi Q3 и Mercedes-Benz GLC, а сборка машины начнется на автозаводе в Канзасе. Как сообщает руководитель марки Йохан де Нисшан, под капотом новинки будут устанавливаться совершенно иные эффективные двигатели.

Как сообщают инсайдеры, в моторном отсеке нового Cadillac XT4 разместится 4-цилиндровый агрегат объемом 2,0 литра с отдачей 252 л.с. Кроме того, предусмотрен 1,5-литровый 170-сильный двигатель. Не исключен и выход гибридного варианта исполнения машины. Стандартные версия предлагаются только с системой переднего привода, но за доплату может появиться и полноприводный механизм.