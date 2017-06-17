В сеть попали рендеры нового Skoda Fabia

Новый чешский хэтчбэк Skoda Fabia представят в марте 2018 года на Женевском автосалоне. О срока дебюта модели компания объявила вместе с публикацией нового рендера.

Более подробной информации об обновленном Skoda Fabia еще нет, но отмечается, что машина получит светодиодные осветители и новые непривычные функции. При рассмотрении обнародованного тизера становится понятно, что авто оснастят пересмотренной радиаторной решеткой.

Вероятно, что выйдет и «заряженный» вариант исполнения Skoda Fabia –RS., которую перестали выпускать после смены генераций. По данным инсайдров, такой автомобиль будет оснащен гибридными установками. При помощи этой модификации автопроизводитель должен продемонстрировать преимущества электромоторов в серийных авто.

В РФ Skoda Fabia не предлагают уже четыре года. Восстановление поставок не будет осуществляться.